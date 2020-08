Man zwaar verbrand na ontploffing bij verbranden afval Toon Verheijen

06 augustus 2020

Een man is woensdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij op een akker achter zijn landbouwbedrijf in een uitgegraven put pvc-afval wilden verbranden. Hij had pvc-materiaal dat gebruikt wordt in stallen in de put gegooid en dat met benzine overgoten. Toen hij het wilde aansteken, gaf dat een steekvlam en een enorme knal tot gevolg omdat de benzinedampen laag tegen de grond waren blijven hangen. Op sociale media circuleren berichten van mensen die zelfs de ramen hoorden trillen. Het slachtoffers is met zware brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis.