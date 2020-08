Lichaam van Katrina (25) zat 10 maanden verstopt in een kist op de kinderkamer. “Dochtertje heeft maandenlang gespeeld voor het graf van haar moeder. Ze heeft de kist zelfs versierd”

Baarle-Hertog

De perfecte moord leek het. Ondanks jarenlang onderzoek van internationale forensische experts kon de doodsoorzaak van Katrina Khanyak (25) niet éénduidig worden vastgesteld. Toch werd haar man Robert-Jan Breukel tot 12 jaar cel veroordeeld in het dossier dat bekend raakte als het ‘grenslijk’. De grens liep dwars door het huis en een landmeter moest bepalen of het lijk, verstopt in een houten kist op de kinderkamer, op Belgisch of Nederlands grondgebied lag. Lees meer straffe misdaadverhalen in ons dossier