Landbouwer (29) overleden na grote ontploffing bij poging om afval te verbranden: “Davy was zo'n hardwerkende mens” Toon Verheijen

06 augustus 2020

07u08 10 Baarle-Hertog Landbouwer Davy V. is in de nacht van woensdag op donderdag overleden nadat hij op een akker achter zijn landbouwbedrijf aan Eindepoel in Merksplas in een uitgegraven put afval wilde verbranden. De man van 29 jaar overleed in het Stuivenbergziekenhuis. “Heel de buurt is hier kapot van.”

Het was iets voor middernacht toen heel de omgeving op de grens van Merksplas en het gehucht Zondereigen in Baarle-Hertog werd opgeschrikt door een hevige knal. Heel wat buurtbewoners verklaarden op sociale media ook dat ze zelfs ramen en deuren voelden trillen. Enkelen zagen ook vanuit de omgeving van Eindepoel hevige vlammen en al snel werd duidelijk dat het bij varkensboer Davy V. was.

Een buurman heeft Davy kort na de knal zelfs nog even gesproken aan de telefoon. Het is niet zo erg als het lijkt, zou hij gezegd hebben Collega-landbouwer

Benzinedampen

Omstaanders en familieleden hadden ondertussen Davy V. de eerste zorgen toegediend. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Volgens de eerste vaststellingen zou Davy V. vermoedelijk pvc-materiaal dat gebruikt wordt in stallen op te stoken. Hij had het materiaal in een put van een meter diep en vijf meter lang gegooid en dat met benzine overgoten. Toen hij het wilde aansteken, gaf dat een steekvlam en een enorme knal tot gevolg omdat de benzinedampen laag tegen de grond waren blijven hangen. “We kunnen voorlopig alleen bevestigen dat er een explosie heeft plaatsgevonden op een veld en dat het slachtoffer daarbij inderdaad zware brandwonden heeft opgelopen. Er hebben zich niet meteen getuigen gemeld. Onderzoek zal uitsluitsel moeten brengen of het accidenteel was en wat er dan wel precies is misgelopen.”

Harde werker

Het nieuws dat Davy V. ondertussen overleden is, komt hard aan in de omgeving. “Wij kennen Davy persoonlijk heel goed”, vertelt een collega-landbouwer uit de streek. “Het is verschrikkelijk. Net als heel wat mensen in de omgeving, voelden we ook bij ons de ramen trillen. Ik dacht even aan een straaljager, maar dat is nogal vreemd rond middernacht natuurlijk. Ik ben dan toch even buiten gaan kijken en toen zag ik ook vanuit welke hoek het kwam. Verschrikkelijk. Een buurman heeft Davy kort na de knal zelfs nog even gesproken aan de telefoon. Het is niet zo erg als het lijkt, zou hij gezegd hebben (zucht). Het is echt een drama. Davy was een enorm hardwerkende boer. Hij woonde alleen op de ouderlijke boerderij, want zijn ouders hadden een beetje verderop een huis gebouwd.”