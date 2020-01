Kunstenaars pimpen cultureel centrum met originele werken : “Het was wel een race tegen de klok” Toon Verheijen

29 januari 2020

12u03 0 Baarle-Hertog Het CC Baarle lanceerde eind vorig jaar een oproep om kunstenaars te vinden die enkele plaatsen in het cultureel centrum wilden pimpen. Er boden zich niet minder dan 35 geïnteresseerde kunstenaars aan en uiteindelijk viel de keuze op Jolanda van Iersel uit Wortel, Gerard Zonneveld uit Meerle en Wijbren bij de Leij uit het Nederlandse Alphen. “We schrokken zelf van de belangstelling”, aldus directeur Wim Vervoort.

Het CC Baarle is gevestigd in een oud kloostergebouw in de Pastoor de Katerstraat. In het najaar van 2019 lanceerde directeur Wim Vervoort een oproep om het cultureel centrum een beetje te ‘pimpen’. “Langs de ene kant om het gebouw inderdaad op sommige punten toch wat op te vrolijken, maar ook omdat we als CC in de toekomst meer kunstprojecten zelf willen organiseren”, zegt Wim Vervoort. “We wisten niet goed wat we moesten verwachten, maar uiteindelijk schreven niet minder dan 35 kunstenaars zich in waarvan er 23 een voorstel hebben ingediend. Een van de voorwaarden was wel dat ze een nieuw werk moesten maken. Dat zorgde ervoor dat uiteindelijk toch nog altijd twintig kandidaten een werk maakten. Knap want uiteindelijk hadden ze amper een maand tijd om een werk te maken (lacht). Het was wel mooi om te zien hoe de kunstenaars elkaar allemaal hebben geholpen.”

Kleuren

De drie laureaten werden uiteindelijk Jolanda van Iersel uit Wortel, Gerard Zonneveld uit Meerle en Wijbren bij de Leij uit het Nederlandse Alphen. “Jolanda (die niet aanwezig kon zijn tijdens het interview, red) maakte een fotocollage rond ecologie”, zegt Wim Vervoort. “Ze heeft verschillende objecten in een conserveerpotje gestoken en daarbij dan telkens de datum gezet wanneer het zou vergaan zijn als je het weggooit. Tussen die foto’s zitten ook twaalf portretten van mensen die werken of gebruik maken van het CC. Zij houden telkens op een andere manier de handen voor de ogen. Dat verwijst naar het feit dat we allemaal wel begaan zijn met de natuur en zwerfvuil, maar dat we het dikwijls ook niet willen zien of er niet bij stilstaan.”

Bol

Gerard Zonneveld maakte dan weer een unieke lichtbak die boven een nis hangt in het gebouw. “Ik heb een foto gemaakt van een raam in het gebouw. Ik heb er wel even over gedaan om hét raam te vinden (lacht). Dat beeld heb in dan drie keer gespiegeld en die beelden aan elkaar geplaatst zodat je één geheel krijgt.” Wijbren bij de Leij maakte maar liefst drie werken. “Al raad ik iedereen aan omdat toch niet te doen, want drie werken op een maand tijd was toch wel wat veel eigenlijk”, lacht de kunstenaar. “Het ene is een blauwe kubus geworden die verwijst naar de nogal rechte en strakke lijnen die in heel het gebouw zitten. De bol in de inkomhal ben ik zelf het meest trots op. Het heet ‘Equator’ waarbij het middenvlak de evenaar voorstelt en de boven en onderkant van de bol een exact spiegelbeeld is van elkaar. Omdat er licht moest zijn in de hal, hebben we de lamp erin verwerkt.” Het derde kunstwerk is een abstracte versie van een takkenbos geworden.