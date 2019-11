Kindergemeenteraad krijgt voor het eerst een internationaal tintje in Baarle Toon Verheijen

12 november 2019

20u10 0 Baarle-Hertog De jeugdgemeenteraad in Baarle krijgt dit jaar een internationaal tintje. Voor de eerste keer wordt er een jeugdgemeenteraad ‘over de grens’ opgericht. De raad is samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen in Baarle-Hertog en van de groepen 7 en 8 van de scholen in Baarle-Nassau.

De kinderen hebben de eed afgelegd bij schepen Sophieke Verhoeven en bij wethouder Nico Sommen. Daarna kreeg burgemeester Frans De Bont een ‘toekomststoel’ van raadslid Nathan Loots. Die laatste vertegenwoordigde de gemeente als kinderklimaatambassadeur op de Kempense klimaattop. Met deze stoel worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren. “Het doel van de jeugdgemeenteraad is om inspraak te organiseren op kindermaat. Kinderen krijgen de kans om mee te denken over het gemeentelijk beleid over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Door te werken met een jeugdgemeenteraad als inspraakmiddel leren kinderen wat democratie inhoudt en hoe een gemeente werkt”, zeggen schepen Sophieke Verhoeven en wethouder Nico Sommen.

De leden van de jeugdgemeenteraad zijn Geert Buitenhuis, Jayden Floren, Kasper Huizinga, Rares Lacob, Roel de Leijer, Nathan Loots, Madelaino Neto Da Silva, Lore Proost, Niek Raeijmaekers, Julian Staes, Raf Timmermans, Lies Van Beek en Teun Vriens.