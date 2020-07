Kermissen gemist? In deze Kempense gemeenten kan je deze zomer je hart ophalen Toon Verheijen

02 juli 2020

16u43 1 Baarle-Hertog De kermissen beginnen overal stilletjes aan weer op gang te komen, sinds het groen licht van de Nationale Veiligheidsraad. Grote liefhebbers kunnen dit weekend al meteen terecht in Zondereigen (Baarle-Hertog) en in Lille. Beide gemeenten bereidden zich in allerijl voor op de komst van het publiek. Ook in Mol-Donk en in Dessel valt er binnenkort kermisplezier te beleven. Hoe de veiligheid daarbij wordt gegarandeerd, lees je hier.

Aangepaste openingsuren in Lille

“Toen we te horen kregen van de Nationale Veiligheidsraad dat kermissen konden doorgaan, zijn we meteen in actie geschoten”, vertelt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “In een recordtempo hebben we de kermis opgestart. Uiteraard zal die er anders uitzien dan andere jaren. Zo werken we met aangepaste openingsuren. Nu zondag zijn de kraampjes open van 14 uur tot 22 uur en op maandag en dinsdag van 16 uur tot 22 uur. De ingang en uitgang komen in de Rechtestraat en je moet verplicht een route volgen. De kinderattracties groeperen we zoveel mogelijk op het kerkplein. Er is helaas géén familiedag.”

Circulatieplan in Baarle-Hertog

Ook in het gehucht Zondereigen (Baarle-Hertog) is er een kermis op 5, 6 en 7 juli. “Wij hebben in een recordtempo de organisatie van Zondereigen-kermis weer opgestart”, klinkt het in Baarle-Hertog. “Er zullen wel enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen genomen worden. Er komt een circulatieplan en er zal eenrichtingsverkeer gelden op de kermis. Aan beide kanten van de kermiszone komen er afzonderlijke in- en uitgangen. Aan de ingang van de kermis zal handgel staan. De kermiskramen zullen ook ver genoeg uit elkaar geplaatst worden en ook de marktkramers moeten extra voorzorgen nemen. De politie zal controles uitvoeren om te kijken of alles volgens de coronamaatregelen verloopt.

Ter hoogte van de in- en uitgangen wordt de capaciteit van het maximale aantal bezoekers gecontroleerd. We gaan daarvoor zelfs private bewakingsagenten inzetten. Burgemeester Wim Caeyers van Mol

Bewakingsagenten in Mol

In Mol-Donk zal van zondag 12 tot dinsdag 14 juli de kermis ook kunnen doorgaan. “Als organisator houden we ons uiteraard strikt aan de coronarichtlijnen”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Ook de foorreizigers engageren zich tot het naleven van de uitgewerkte veiligheidsprotocollen. Voor eventuele randactiviteiten gelden de strikte regels en beperkingen van activiteiten en evenementen. Er geldt éénrichtingsverkeer op het kermisparcours. We vragen alle kermisbezoekers om dit strikt op te volgen. Ter hoogte van de in- en uitgangen wordt de capaciteit van het maximale aantal bezoekers gecontroleerd. We gaan daarvoor zelfs private bewakingsagenten inzetten. Kermisbezoekers kunnen de handen desinfecteren aan de in- en uitgangen. We voorzien extra ruimte voor de kermiskramen op een groter kermisparcours zodat bezoekers gemakkelijker onderling afstand kunnen houden. De foorreizigers dragen mondmaskers en voorzien ook alcogel voor de kermisbezoekers.”

Langer kermis in Witgoor

In Witgoor Dessel hebben ze ook een vreugdesprongetje gemaakt. De kermis gaat er zelfs langer duren. “Omdat er een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd op de kermis aanwezig mag zijn, heeft lokaal bestuur Dessel in samenspraak met de foorkramers beslist de kermis gedurende vier dagen te organiseren”, zegt schepen Kris Van Dyck (N-VA). “Op deze manier zullen we de bezoekersaantallen kunnen verspreiden over twee extra dagen. De kermis gaat door van zaterdag 18 juli tot en met dinsdag 21 juli. De openingsuren van de kermis zijn van 14 tot 21 uur.” Er komt ook éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met een afzonderlijke in- en uitgang. De randanimatie zal dit jaar beperkt blijven tot het huidige horecagebeuren, waardoor er geen nevenactiviteiten zullen toegestaan worden. De bestaande horecazaken met de huidige terrassen kunnen behouden blijven, maar extra uitbreidingen zijn niet voorzien.

Turnhout: afwachten

De stad Turnhout heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de augustusfoor. “We hebben donderdag ons eerste grote overleg gehad om de verschillende scenario’s nog eens te bekijken”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Vrijdag hebben we nog een overleg met de foorkramers. Op zich zijn we klaar.”