Jeroen Van den Bogaert volgt Erik Van der Vloet op Toon Verheijen

29 april 2020

Jeroen Van den Bogaert wordt de nieuwe schepen voor N-VA in het gemeentebestuur van Baarle-Hertog. Hij volgt Erik Van der Vloet op die recent ontslag nam nadat hij zelf bekentenissen had afgelegd dat hij als advocaat jarenlang gelden van cliënten voor persoonlijke doeleinden had gebruikt. Jeroen Van den Bogaert (N-VA) zal als opvolger van Erik Van der Vloet op 7 mei de eed afleggen als lid van de gemeenteraad en OCMW-raad van Baarle-Hertog. De coalitiepartijen N-VA en Forum+ dragen Jeroen Van den Bogaert voor als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Als de OCMW-raad zijn voordracht goedkeurt op 7 mei, wordt hij van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.