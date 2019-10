Inbrekers stelen sigaretten bij benzinestation in Molenstraat Jef Van Nooten

29 oktober 2019

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag een bezoek gebracht aan de shop van benzinestation ‘De Baarlese Witte Pompen’ in de Molenstraat in Baarle-Hertog. De daders sloegen een raam aan diggelen en doorzochten de winkel. Ze konden slechts een beperkte hoeveelheid sigaretten buit maken. “De uitbaters hebben al vaker inbrekers over de vloer gehad. De meeste spullen bergen ze dus ’s nachts veilig op. De schade is groter dan de waarde van de buit”, klinkt het bij de politie.