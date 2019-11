Het nieuwe biermekka ligt in Baarle-Hertog: nieuwe Prik & Tik pakt uit met gamma van 3.000 bieren Toon Verheijen

05 november 2019

11u13 2 Baarle-Hertog Bierliefhebbers uit de Kempen weten waar ze vanaf woensdag moeten zijn. De gloednieuwe vestiging van Prik & Tik pakt in Baarle-Hertog uit met een gamma van niet minder dan 3.000 (speciaal)bieren. “We zijn hiermee redelijk uniek. Zelfs heel kleine brouwerijen krijgen bij ons een plaats”, vertelt winkelverantwoordelijke Eddy Van der Flaas.

Het Belgische bierlandschap en bij uitbreiding dat van de hele wereld is enorm groot en telt ongetwijfeld meer dan 3.000 bieren, maar een drankhandel die uitpakt met dat aantal bieren is in de ruime regio ongezien. “We kiezen bewust om hier met dat heel uitgebreide aanbod te starten omdat we net iets anders willen aanbieden dan de anderen”, vertelt winkelverantwoordelijke Eddy van der Flaas. “Heel wat brouwerijen leveren uiteraard zelf hun bieren aan, maar we rijden ook veel rond om bijvoorbeeld de heel kleine brouwerijen bieren te gaan ophalen. Het is een win-win. Hun bieren winnen aan bekendheid en wij kunnen iets aanbieden dat nog niet echt bekend is.”

Nieuwe wereld

Voor Eddy zelf is de bierwereld niet helemaal nieuw. Hij baatte zeventien jaar lang café De ‘s Tapperij uit in het centrum van Baarle. “Maar toch gaat hier ook voor mij een hele nieuwe wereld open”, lacht Eddy. “Ik denk dat ik de komende weken regelmatig eens wat onbekende biertjes mee naar huis ga nemen om eens te proeven. Door hier de voorbije dagen samen met de collega’s alle bieren in de rekken te zetten, ben ik dingen tegengekomen waar ik nog nooit van gehoord had. De bierwereld is ook constant in verandering. Er komen heel dikwijls nieuwe dingen bij en bijna elke brouwerij probeert ook wel te experimenteren met bieren op whiskyvaten en dergelijke. Vroeger had ik alles wel eens geproefd wat er in het café geschonken werd. Dat is hier natuurlijk niet het geval. Dat zal nog wel een paar jaar duren (lacht).

Proeverijen

Het aanbod is niet alleen indrukwekkend. Het oogt ook enorm. Enkele rekken met verschillende soorten Geuze, alle Trappisten, tientallen bieren op blik en fors aanbod champagnebieren. “Het leuke is dat je samen met klanten hier ook op zoek kan gaan naar iets nieuw. Iets wat ze absoluut nog niet kennen. We kiezen er ook bewust voor om de bieren niet per soort te groeperen, maar wel per brouwer. Dat maakt het voor de klant ook leuker. Door de winkel wandelen moet een beetje het gevoel geven om een reis rond de bierwereld te maken. We gaan ook regelmatig wat proeverijen organiseren al is het niet de bedoeling om natuurlijk uren hier aan de tap te komen hangen (lacht).” De nieuwe winkel zal ook zondag open zijn. “Dat moet onze hoogdag worden. Dan is hier in Baarle alles open. Het voordeel is ook dat we net buiten het centrum zitten en een grote parking kunnen aanbieden. Baarle was al gekend om zijn vuurwerktoerisme. Hopelijk komt daar nu ook het biertoerisme bij.”

Naast het enorme aanbod bier, blijven uiteraard ook de waters, fruitsappen, frisdranken, wijnen en sterke dranken in de rekken staan. Net als een groot aanbod (unieke) bierglazen en tabak. De nieuwe Prik & Tik is van ondernemer Bjorn Geysen die ook al in Arendonk en Wuustwezel een Prik & Tik heeft. De nieuwe winkel in Baarle ligt aan de Chaamseweg.