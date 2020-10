Grensgemeenten richten werkgroep ‘vuurwerk' op Toon Verheijen

06 oktober 2020

06 oktober 2020

Baarle-Hertog Verschillende grensgemeenten uit België en Nederland gaan een grensoverschrijdende werkgroep oprichten om de jaarlijkse vuurwerkproblematiek aan te pakken. De wetgeving in België en Nederland verschilt nogal en de gemeenten willen dat gestroomlijnd zien. "Al zal dat voor dit jaar wel te laat zijn", zegt Frans De Bont, burgemeester van het vuurwerkmekka Baarle-Hertog.

Gouverneur Cathy Berx had maandag de burgemeesters van een aantal grensgemeenten uit België én Nederland samengebracht voor een (digitaal) overleg rond de coronamaatregelen die er aan beide kanten van de grens genomen worden. Buiten her en der wat uit de kluiten gewassen privéfeestjes, waren er geen noemenswaardige incidenten, maar er werd al wel nagedacht over het eindejaar wat bijvoorbeeld in Baarle-Hertog altijd een hectische periode is.

“We hebben afgesproken dat we ons in de werkgroep gaan buigen over de knelpunten en problemen”, zegt Frans De Bont van Baarle-Hertog. “Het gaat dan vooral om het redelijk zware vuurwerk dat in Nederland niet verkocht of afgestoken mag worden, maar wat wel massaal gekocht wordt in België. Tegen het einde van dit jaar zullen we uiteraard geen reglementering in elkaar gebokst krijgen, maar we willen er wel werk van maken.”

Ondertussen is het vuurwerktoerisme in Baarle zelfs al een beetje op gang gekomen. Regelmatig lopen er al mensen met zakken en dozen vuurwerk over straat.