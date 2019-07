Gezocht: verenigingen die volksfeest voor opening nieuwe randweg rond Baarle mee willen opluisteren Toon Verheijen

08 juli 2019

15u39 0 Baarle-Hertog De gemeentebesturen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau plannen op 7 september een groot volksfeest voor de inhuldiging van de decennia lang verwachte randweg rond de enclavegemeenten. De gemeenten en het Cultureel Centrum Baarle doen een oproep aan verenigingen om mee de schouders te zetten onder de festiviteiten.

Ongeveer 40 jaar geleden al werden de eerste gesprekken opgestart voor de aanleg van een randweg rond de enclavegemeente Baarle-Hertog/Nassau. Toen vooral omdat vrachtwagens zich elke dag vastreden in de – in de gevleugelde woorden van de Nederlandse provincieafgevaardigde – ‘verrekte’ S-bocht. Deze maand nog zouden de werken dan eindelijk afgerond moeten zijn. Tot eind vorig jaar liepen er nog juridische procedures over klachten op Belgisch grondgebied. De totale randweg is 5,5 kilometer lang en loopt vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. Ter plaatse van de Oordeelsestraat wordt de randweg verdiept en bij het Bels Lijntje is een natuur- en landbouwviaduct aangelegd, waarvan ook fietsers gebruik van kunnen maken. Bij de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg liggen rotondes.

Op 7 september wordt de nieuwe randweg officieel ingehuldigd met een groots volksfeest. De randweg zal dan afgesloten zijn tussen de rotondes van de Alphenseweg en Nijhoven om ook activiteiten op de weg mogelijk te maken. Ter hoogte van de personeelsparking van Drukkerij Em. de Jong staat een tent waar je kan genieten van een drankje en een hapje. “Op de randweg maken we met elke geïnteresseerde club een mooie programmering. Het is een uniek gebeuren om samen de randweg te kunnen inwandelen en deel uit te maken van dit volksfeest, bedoeld voor iedere Balenaar”, zegt Wim Vervoort van Cultuurcentrum Baarle. “Wil je als harmonie of muziekvereniging de wandelaars op de randweg muzikaal begeleiden? Wil je met je koor de wandelaars toe zingen? Wil je met je kunstgroep een performance of een tijdelijk kunstwerk neer zetten op of naast de randweg? Wil je met je school of jeugdclub voor kinderanimatie verzorgen? Of kan je goed tappen met je vereniging en wil je de bardienst doen? Kan je met je theatergroep een leuke act verzorgen op of naast de randweg? Kan je met je sportclub een sportwedstrijd organiseren? Of heb je zelf nog een geweldig idee? Of misschien wil je wel deelnemen, maar heb je zelf nog geen idee? Neem dan contact op met het Cultureel Centrum. Elke club of vereniging die wil deelnemen, krijgt de kans. De gemeenten en het Cultureel Centrum zorgen voor een financiële ondersteuning voor je werk.”

Verenigingen mogen voor donderdag 25 juli iets laten weten via paul.van.haeren@ccbaarle.org of wim.vervoort@ccbaarle.org of 014 699 326 of 013 507 82 33. Uiteraard kan je hier ook terecht voor meer informatie en vragen.