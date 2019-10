Gezocht: kunstenaars die CC Baarle willen ‘pimpen’ Toon Verheijen

16 oktober 2019

16u14 0 Baarle-Hertog Het Cultureel Centrum Baarle is op zoek naar kunstenaars die een aantal centrale ruimtes in het gebouw willen ‘pimpen’. Het CC stelt 3.000 euro te beschikking voor één of meerdere werken.

Het Cultureel Centrum Baarle trekt jaarlijks enkele duizenden bezoekers, maar enkele centrale ruimtes, waar heel wat bezoekers passeren, zijn sober ingericht. “Daarom gaan we de volgende maand op zoek naar beeldend kunstenaars die de centrale inkomhallen, de trappenhuizen en enkele gangen willen pimpen met hun kunstwerken”, zegt directeur Wim Vervoort. “We willen graag de ruimtes verfraaien en een andere meer creatieve look geven. Graag geven we kunstenaars de kans om daaraan mee te werken.”

In een eerste fase stel je je kandidaat. Midden november worden alle deelnemers uitgenodigd op twee infosessies. “Daarna hebben de kunstenaars tijd tot 10 december om hun idee uit te werken. Je werkt je kunstwerk nog niet concreet uit, enkel het concept. Rond 10 december kan je je idee gaan voorstellen bij een jury die dan de uiteindelijke ontwerpen kiest. Bedoeling is dat je werk onthuld wordt op een feestelijk moment tijdens de nieuwjaarsreceptie van het cultureel centrum. Het CC Baarle stelt een budget ter beschikking van 3.000 euro voor één of meerdere werken. De kunstwerken blijven permanent hangen in het cultureel centrum.”