Gemeenteraadslid en oud-schepen Ad Haneveer overleden op 77-jarige leeftijd Toon Verheijen

04 maart 2020

22u42 0 Baarle-Hertog Huidig gemeenteraadslid voor CDK Ad Haneveer is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden na een kortstondige ziekteperiode. De man was één legislatuur schepen, jarenlang gemeenteraadslid, oprichter van een schrijnwerkbedrijf en voorzitter van voetbalclub Dosko.

“Ad was als niemand anders zo gepassioneerd van “zijn” Dosko”, klinkt het bij de voetbalclub . “Hij was het kloppend hart en het gezicht van de club. In de hele provincie Antwerpen was hij als voorzitter welbekend en graag gezien. Wij wensen Lisette en de overige familieleden en vrienden veel sterkte. Rust zacht meneer de voorzitter.”

Ondernemer

Ook bij het bedrijf van Ad Haneveer kwam het nieuws hard aan. Hij stampte het bedrijf in ramen en deuren zelf uit de grond. “Als oprichter van de firma stond hij mee aan het succes van vandaag. Een rasechte vakman, ondernemer, gemeenteraadslid, voorzitter KVV Dosko. Een duizendpoot met een enorm hart en passie voor vele dingen. Maar in de eerste plaats was hij een zeer geliefd echtgenoot, vader, grootvader en vriend”, klinkt het bij het bedrijf.

Eigen museum

Ad Haneaveer was ook de man die aan de basis lag van het unieke ‘Museum Vergane Glorie’. Als schrijnwerker verzamelde hij houten gereedschappen. Zijn collectie groeide en op een bepaald moment opende Ad zijn eigen musuem. Zijn voorwerpen kwamen van een timmerman, smid, schoenmaker, kapper, bakker, imker, loodgieter, rietdekker en leidekker, diamantslijper en tandarts. Er staan ook enkele ketels uit een stokerij, waarmee vroeger in het geheim alcohol gestookt werd..