Gemeente stelt acht kinderfietsen ter beschikking voor de lagere scholen Toon Verheijen

15 oktober 2019

11u10 0

De gemeente Baarle-Hertog heeft dit jaar acht nieuwe kinderfietsen kunnen aankopen in het kader van het 10 op 10-project voor verkeersveilige scholen. De Vrije Basisschool De Vlinder doet daar al enkele jaren aan mee, maar ondertussen is ook De Horizon mee ingestapt. “En daardoor hebben we dit jaar acht nieuwe fietsen kunnen kopen”, vertellen de schepenen Sophieke Verhoeven en Philip Loots. “We hebben de leerlingen van De Vlinder ze als eerste laten uittesten. De bedoeling is dat alle scholen de fietsen kan gebruiken tijdens de verkeerslessen.”