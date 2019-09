Gemeente overweegt nieuwe juridische stappen tegen toekennen vergunning voor megastal in Zondereigen Toon Verheijen

24 september 2019

19u55 0 Baarle-Hertog Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft een omgevingsvergunning gegeven voor een nieuw mestkalverenbedrijf in Zondereigen. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog overweegt om een verzoekschrift in te dienen tot vernietiging van de vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In maart van dit jaar verleende de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning voor het bedrijf dat aan Ghil zo’n 2.500 mestkalveren wil huisvesten. Dat was toen al fel tegen de zin van het gemeentebestuur dat samen met Natuurpunt vzw en verschillende buurtbewoners beroep aantekende tegen de beslissing. In augustus volgde dan een negatief advies van de gewestelijke omgevingscommissie, maar enkele dagen geleden verleende de Vlaamse overheid dan toch de vergunning. “We zijn het niet eens met deze beslissing”, klinkt het bij het college van burgemeester en schepenen. “We overwegen ernstig om een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

De gemeente vreest dat het bedrijf een negatieve impact zal hebben op de omgeving en het milieu omdat het gelegen is in waardevol biologisch gebied. Er zou volgens het bestuur ook geen duidelijkheid zijn over de mestafvoer.