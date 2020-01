Gemeente Baarle huldigt sportkampioenen John Verberk en Stacey Lenaerts Toon Verheijen

06 januari 2020

10u20 0 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog heeft haar sportkampioenen van 2019 in de bloemetjes gezet.

Zo was er John Verberk die Nederlands Kampioen Autocross 2019 werd in de toerwagenklasse. Hij is nu al kampioen geworden in vijf van de zeven verschillende klassen van het Open Nederlandse Kampioenschap Autocross.

Daarnaast was er nog schaatsster Stacey Lenaerts. Stacey schaatst al sinds haar 5 jaar. “Toen de schaatsbaan in Turnhout in 2016 gesloten werd, ben je samen met één van je trainsters naar Herentals gegaan, waar jullie een nieuw team, “Team Ice Spirit” oprichtten”, zegt schepen van sport Philip Loots (N-VA). “Door omstandigheden viel dit team uit elkaar. Daarna ben je naar een team in Tilburg gegaan, “Sky’linis”. Dit bleek een absolute voltreffer voor jou te zijn. Je voelt je super goed in dit team en begin dit jaar zijn jullie nationaal kampioen in Nederland geworden. Stacey, mag ik je in naam van de sportraad en heel de gemeente Baarle-Hertog feliciteren met je overwinning in het Nederlands nationaal Kampioenschap. Echt wel een unieke prestatie, waar wij als kleinste gemeente van de Kempen ontzettend trots op kunnen zijn. “