Geen mondmaskerplicht in winkelstraten van Baarle-Hertog: “Eerst overleg met Baarle-Nassau om rare toestanden te vermijden” Wouter Demuynck

24 juli 2020

20u14 0 Baarle-Hertog Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog is voorlopig niet van plan om het dragen van mondmaskers in winkelstraten of op andere drukke plaatsen te verplichten. “Mocht dat wel gebeuren, dan moet dat in samenspraak met Baarle-Nassau gebeuren om rare situaties te vermijden”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+).

Tijdens deze coronaperiode waren er wel vaker absurde situaties in Baarle, dat zich uitstrekt over het Belgische Baarle-Hertog en het Nederlandse Baarle-Nassau. Zo waren op 1 juni de cafés weer open in het Nederlandse deel, maar een meter verder kon je in het Belgische gedeelte geen pint op een terras drinken.

Ook qua mondmaskerplicht pakken België en Nederland het anders aan. In Nederland is een mondmasker enkel verplicht op het openbaar vervoer, in België is de verplichting veel uitgebreider. Komt er nog eens bij dat gemeentebesturen mogen bepalen of het dragen van een mondmasker verplicht is in winkelstraten of op andere drukke plaatsen.

Ingewikkeld

“We hebben daarvoor nog geen concrete plannen, maar we zijn er wel volop over aan het praten. Elke dag is weer anders, dus we volgen het op de voet op. Als het toch ingevoerd zou worden, zou die beslissing zeker samen met Baarle-Nassau gemaakt moeten worden. Anders wordt het hier heel ingewikkeld”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+).

“Het zou een beetje raar zijn om honderd meter met een maskertje te lopen en dan weer vijftig meter niet. Bovenop de federale maatregelen voeren we dus voorlopig niets in, maar we gaan wel extra controles doen in winkels en cafés. Met die vrijblijvendheid moet het gedaan zijn.”