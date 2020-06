Ezelshoeve viert 15de verjaardag: “Met negen ezels begonnen en nu zijn er dat dagelijks 35" Toon Verheijen

21 juni 2020

16u09 0 Baarle-Hertog De gekende Ezelshoeve in de enclavegemeente Baarle-Hertog/Nassau heeft afgelopen weekend de 15de verjaardag gevierd. De bezielster Jacqueline van den Berg-Dufornéé is ervoor benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Jacqueline van den Berg-Dufornéé startte in 2005 met de opvang van negen ezels in haar eentje. Vijftien jaar later worden er gemiddeld zo’n 35 ezels opgevangen en steken zo’n 40 vrijwilligers een handje toe. “Ik verzorg zieke, verwaarloosden oude en in beslag genomen ezels en train ook ezels met gedragsproblemen”, vertelt Jacqueline. “Als ze opgeknapt zijn, gaan we op zoek naar een nieuwe thuis voor hen.” Met het organiseren van ezelwandelingen, open middagen en door ezels te laten adopteren probeert Jacqueline de nodige fondsen te verwerven. Ze geeft ook lezingen en trainingen over de verzorging van ezels en over gedragsproblemen bij ezels. Onder andere voor scholen, ezeleigenaren en medewerkers van de dierenpolitie.

https://www.ezelshoeve.nl/