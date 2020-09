Expo met kunstwerken van mensen met geheugenproblemen tijdens de ‘Week van de dementie’ Toon Verheijen

14 september 2020

14u04 2 Baarle-Hertog De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau willen van Baarle een dementievriendelijke gemeente maken. De vrijwilligers van de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap Baarle organiseren eind september verschillende activiteiten om de bewustwording rond de ziekte te verhogen. Dit jaar staan er een expo, een filmvoorstelling en een bieb-up op de agenda.

De Week van Dementie start op vrijdag 18 september met de film “Kapsalon Romy”. Na de scheiding van haar ouders wordt de tienjarige Romy een paar dagen in de week geparkeerd bij oma Stine, die een kapsalon runt. Stine doet aanvankelijk nogal nukkig tegen Romy, maar al snel groeien de twee naar elkaar toe. Helemaal wanneer blijkt dat oma Stine steeds meer vergeet. Er is een namiddagvertoning om 16 uur speciaal voor grootouders en hun kleinkinderen. Om 19.30 uur is de avondvertoning met inleiding door de regisseur en scenarioschrijfster.

Maandag 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, gaat er een expo door in het Cultuur Centrum met kunstwerken gemaakt door mensen met geheugenproblemen. Deze kunstenaars gaan naar de dagopvang in Studio10 waar ze een creatieve begeleiding krijgen. “Studio 10 is een zorgatelier in Gilze voor mensen met geheugenproblemen”, zegt Wim Vervoort van CC Baarle. “Ook Dagbesteding Het Welzijn uit Baarle en Stichting Zorgboerderij Chaamdijk uit Chaam nemen deel. De kunstenaars maakten tientallen schilderijen en sculpturen. Tenslotte zorgt de bibliotheek Theek5 zorgt voor een speciale bieb-up met leesmaterialen over dementie.” De expo is nog tot 30 september te bekijken tijdens de openingsuren.

Dementie

Het aantal mensen met dementie steeg de afgelopen jaren sterk. Dementie is de verzamelnaam van verschillende ziektes die de hersenen aantasten en waardoor iemand steeds verder achteruitgaat in het functioneren. Er zijn meer dan vijftig vormen van dementie. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.