Erik Van der Vloet (N-VA) neemt ontslag als schepen én geschorst als advocaat: jarenlang geld verduisterd van cliënten Toon Verheijen

15 april 2020

14u58 0

Erik Van der Vloet (N-VA), advocaat én schepen in de gemeente Baarle-Hertog, heeft donderdagmiddag zijn ontslag aangekondigd als schepen. De man zou lange tijd gelden van cliënten niet doorgestort hebben, maar voor persoonlijke doeleinden gebruikt hebben. Hij zou met het geld persoonlijke schulden hebben proberen weg te werken. De man is ondertussen levenslang geschorst als advocaat.

“We schrikken hier enorm van. Dit heeft niets te maken met zijn werk als schepen, want dat deed hij met enorm vele inzet en kennis”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+). “Hij was ook altijd in voor een grapje. We zullen hem missen en hebben hem nog proberen te overtuigen om aan te blijven als schepen. Maar dat wilde hij niet meer dus zullen we daar begrip voor moeten opbrengen.”

Later meer.