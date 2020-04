Erik Van der Vloet (N-VA) neemt ontslag als schepen én geschorst als advocaat door jarenlang geld te verduisteren van cliënten: “Reken alsjeblieft mij af en niet mijn gezin of collega’s” Toon Verheijen

15 april 2020

14u58 2 Baarle-Hertog Erik Van der Vloet (N-VA), advocaat én schepen in de gemeente Baarle-Hertog, heeft woensdagnamiddag zijn ontslag aangekondigd als schepen. Hij heeft lange tijd gelden van cliënten gebruikt om persoonlijke schulden aan te zuiveren. In een bijzonder open toelichting geeft de man toe dat hij zware beroepsfouten heeft gemaakt. “Ik besef dat dit niet fraai is. Ik schaam me diep en besef dat mijn geloofwaardigheid 0 is. Ik schaam me ook dat ik mijn vrouw en zoon meeneem in een verhaal waar ze niets mee te maken hebben”, aldus een emotionele Erik Van der Vloet.

Erik Van der Vloet (N-VA) was al jarenlang advocaat aan de balie van Turnhout. Hij woont in Baarle-Hertog en had zijn praktijk in Hoogstraten. Als een donderdagslag bij heldere hemel bracht hij dinsdagavond burgemeester Frans De Bont (Forum+) op de hoogte dat hij niet langer schepen én gemeenteraadslid wil zijn. Op een in der haast bijeengeroepen persconferentie wilde Erik Van der Vloet zelf het relaas doen. “Ik geef inderdaad mijn ontslag als raadslid en als schepen omdat ik iets gedaan heb dat absoluut niet fraai is te noemen. Maar door die dingen kan ik niet meer functioneren als politiek mandataris ook al heb ik daar geen deontologische fout gemaakt. Ik heb wel grote fouten gemaakt als advocaat. Het beroep dat ik tot 31 maart uitoefende.”

Openheid

Erik Van der Vloet is heel open over de feiten die hij heeft gepleegd. “Ik schaam er me diep voor. Door een opeenstapeling van schulden op privégebied heb ik er mijn aan bezondigd om gelden die mij niet toebehoorden maar die bij cliënten moesten terechtkomen om daarmee mijn schuldenput te delven. Ik heb altijd gedacht: ik kom er zelf wel uit. Ik los het op en dan heeft iedereen zijn geld. Dat is niet gelukt. Ik heb geld in mijn bezit genomen en gebruikt dat niet van mij was en dat zonder dat ik het kon terugbetalen. Ik ben weggelaten van het tableau en heb ondertussen ook een levenslange schorsing opgelopen als advocaat. Ik kan daardoor geen schepen of gemeenteraadslid meer zijn, geen bestuursfunctie kan vervullen bij N-VA of voetbalclub Dosko waar ik ook bij aangesloten was. Mijn geloofwaardigheid staat volledig op een nulpunt. Ik begrijp dat héél goed.”

Excuses

Erik Van der Vloet biedt openlijk excuses aan. “Ten eerste aan de cliënten van wie ik op onrechtmatige wijze gelden voor mezelf heb besteed. Aan alle oud-confrators want ik heb het beroep ten schade gemaakt. Ik wil een oproep doen aan advocaten die ook in de financiële problemen zitten. Kom er voor uit en zoek niet naar oplossingen zoals ik dat heb gedaan. Ook aan de medewerkers hier op het gemeentehuis. Het is een gouden team dat zich inzet voor de bevolking. En net dat team wordt nu voor schut gezet door een mandataris zoals ik. Weliswaar niet als mandataris, maar wel door hetgeen ik uitgestoken heb. Excuses aan de collega’s van meerderheid en oppositie. Ik heb als politicus ethiek altijd hoog in het vaandel gedragen, maar heb dat in mijn leven als advocaat niet waar kunnen maken. Excuses daarvoor. Ook aan de collega’s van het college. We waren een ‘golden team’. Het liep als een gesmeerde motor. Door mijn fouten komt het team in de problemen. Dat ligt aan mij en aan niemand anders. Ook excuses aan de bevolking van Baarle voor het vertrouwen dat ik geschonden heb.”

Tranen

En dan krijgt Erik Van der Vloet het moeilijk. “Ik wil excuses aanbieden aan mijn gezin. Aan mijn vrouw en zoon want zij hebben dit niet verdiend. De ellende waarin wij terecht gaan komen. Waarin zij ook meegesleurd zullen worden door de gevolgen van wat ik gedaan heb. Reken dus alleen mij af. Reken daar niet de partij, het college, mijn gezin, mijn vrouw of zoon voor af. Ik ben de enige verantwoordelijke en ik zal daarvan de gevolgen en de verantwoordelijkheid moeten dragen.”

Schrikken

Wie Erik Van der Vloet opvolgt als schepen, moet nog bepaald worden. Burgemeester Frans De Bont heeft het ook moeilijk. “We waren inderdaad een gouden team. Erik was een integer iemand. Rechtlijnig. Een man met humor. Een fijne collega. Eigenlijk is hij onmisbaar. Politiek was een passie. Dit is echt een aderlating voor Baarle. We zullen hem missen en hebben hem nog proberen te overtuigen om aan te blijven als schepen. Maar dat wilde hij niet meer dus zullen we daar begrip voor moeten opbrengen.”