Enkelrichting, heraanleg en lagere maximumsnelheid: Baarle-Hertog en -Nassau pakken verkeer in centrum aan na aanleg randweg Toon Verheijen

19 september 2019

13u32 3 Baarle-Hertog De verkeerscirculatie in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gaat vanaf eind dit jaar en begin 2020 enkele veranderingen ondergaan. De twee gemeentebesturen willen een nieuw mobiliteitsplan opmaken omdat door de randweg het verkeer (hopelijk) gehalveerd zal worden. De bedoeling is het centrum aantrekkelijker te maken.

Het globale concept van het nieuwe mobiliteitsplan is al uitgewerkt. Het gaat dan onder meer om het veranderen van maximumsnelheden in enkele straten, het verplaatsen van de grenzen van de bebouwde kom en het mogelijk invoeren van eenrichtingsverkeer in onder meer de Molenstraat en de Kapelstraat.

De twee gemeentebesturen willen ook werk maken van een heraanleg van de Generaal Maczelaan/Leliestraat, de Goorweg en de Kapelstraat net als het Sint-Annaplein tussen de Singel en warenhuis Jumbo. Deze ingrepen zullen al zo goed als zeker uitgevoerd worden.

Randweg

Daarnaast zijn er nog een reeks ingrepen die op de planning staan, maar waarover voorlopig nog geen definitieve uitspraken worden gedaan. Daarvoor moet er eerst een evaluatie gemaakt worden van de precieze gevolgen van de aanleg van de randweg. Het gaat dan onder meer om het eventueel installeren van vrachtwagensluizen om sluipverkeer van vrachtwagens te weren in het centrum, de herlocalisatie van haltes van De Lijn, parkeren in het centrum, het laden en lossen, de plaats van de fietser op de weg en het creëren van veilige oversteekplaatsen.

De twee gemeentebesturen hopen het plan eind dit jaar nog goedgekeurd te krijgen in de beide gemeenteraden. Eens die goedkeuring er is, starten begin 2020 de studieopdrachten voor de heraanleg van enkele straten, de proefopstelling in de Molenstraat, het invoeren van de nieuwe maximum snelheden en het verplaatsen van de grenzen van de bebouwde kom.

Inspraak

Het plan wordt voorgesteld op donderdag 26 september in het CC Baarle tussen 17 en 21.30 uur. Het is ook de bedoeling dat inwoners hun opmerkingen geven zodat die eventueel meegenomen kunnen worden in de opmaak van het definitieve mobiliteitsplan.