Eindelijk: Baarle-Hertog krijgt subsidie voor gratis WiFi Toon Verheijen

26 oktober 2019

21u05 0 Baarle-Hertog Driewerf hoera. De gemeente Baarle-Hertog had zich al twee keer ingeschreven zonder resultaat om een subsidie te krijgen vanuit Europa om gratis WiFi aan te bieden voor de inwoners en de bezoekers van de gemeente. Telkens liep het mis, maar nu krijgen ze toch een subsidie van 15.000 euro.

WiFi4EU is een initiatief van de Europese Unie om in zoveel mogelijk gemeenten overal in Europa te zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea. “Onze gedreven communicatieambtenaar zat klaar om bij het openen van de call de aanvraag in te dienen”, zegt schepen Philip Loots (N-VA). “Hierdoor heeft Baarle-Hertog een voucher toegekend gekregen van maar liefst 15.000 euro om de openbare ruimte van gratis WiFi te voorzien. Het zal niet genoeg zijn om heel de gemeente Baarle-Hertog van gratis WiFi te voorzien, maar we zetten hiermee wel een grote stap in de goede richting.”

