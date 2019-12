Eindejaar nadert dus ook de vuurwerkverkoop neemt toe: gemeente en politie nemen maatregelen om overlast in te dijken Toon Verheijen

23u51 0 Baarle-Hertog De gemeentebesturen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben extra maatregelen genomen om de overlast van het vuurwerktoerisme zoveel mogelijk te beperken. Er gold al een parkeer- en stilstaanverbod sinds 14 november, maar nu geld er ook een enkelrichtingsverkeer in de Kapelstraat en de Klokkenstraat.

Nog tot 20 december geldt dat alleen in de weekends van 6 tot 9 december (dit weekend) en het weekend van vrijdag 13 tot maandag 16 december. Vanaf vrijdag 20 december tot en met 31 december wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen week en weekends. De verkeerssituatie in de Klokkenstraat blijft hetzelfde als in de twee eerste weekends van december. In de Kapelstraat wordt permanent eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het tijdelijke parkeerterrein verderop de Kapelstraat. Vanaf dit parkeerterrein tot aan de rotonde met de Nijhovenring kan het verkeer in twee richtingen blijven rijden. Zo hoeven klanten van de vuurwerkwinkels niet meer door het centrum te rijden.

Politie

Met de politie zijn goede afspraken gemaakt over de politie-inzet in de Kapelstraat en de Klokkenstraat. De laatste weken van het jaar wordt het aantal politieagenten op straat opgedreven. Daarnaast zet de gemeente Baarle-Nassau ook buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in. De vuurwerkhandelaars zetten zelf seingevers / verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden.