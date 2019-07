Drummer Cesar Zuiderwijk wil massa drumspektakel organiseren bij openingsfeest randweg Toon Verheijen

21 juli 2019

08u16 0

Cesar Zuiderwijk, drummer bij Golden Earring, zet zijn schouders mee onder het grote openingsfeest dat de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en het CC Baarle op 7 september samen organiseren. Cesar Zuiderwijk roept alle slagwerkers op om samen één groot drumspektakel neer te zetten bij opening van de nieuwe randweg. Iedereen met drumstel, drum of percussie-instrument is welkom. Het spektakel zal plaatsvinden tussen 14.30 uur en 16 uur? Inschrijven kan voor 4 september via wim.vervoort@ccbaarle.org of paul.van.haeren@ccbaarle.org.