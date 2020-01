Drie bierwandelingen combineren al het goeds van Land van Mark en Merkske: “Bier, eten en wandelen. Daar zijn we goed in” Toon Verheijen

03 januari 2020

18u33 0 Baarle-Hertog De Bourgondiërs in de Kempen, die bovendien van wandelen houden, weten waar ze de komende maanden naartoe kunnen. Het Land van Mark en Merkske lanceert in samenwerking met 3 in de Klok van biersommelier An Martens drie bierwandelingen. “Een prachtige tocht, lekker streekbier en Kempens krachtvoer. Wat wil je nog meer?”

Wandelingen tussen de 8 en 11 kilometer lang, vertrekkend vanuit Merksplas, Hoogstraten of Baarle-Hertog/Nassau en onderweg drie lekkere streekbieren en lokale hapjes erbij. “Eten, drinken en wandelen: we doen waar we goed in zijn en toch zeker die eerste twee”, lachen schepen Erik Van der Vloet (N-VA) van Baarle-Hertog, Monique Quirijnen (Leefbaar Merksplas) van Merksplas, Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) van Hoogstraten en de Nederlandse wethouder Nico Sommen van Baarle-Nassau. Het is de start van hopelijk nog meer initiatieven de komende jaren. “We hebben ook drie bierglazen laten ontwerpen, telkens met de naam van de gemeente op. Afhankelijk van waar je vertrekt, krijg je op het einde van de wandeling zo’n glas mee naar huis.”

Dochter van de Korenaar

Een van de deelnemende zelfstandigen is brouwerij Dochter van de Korenaar in Baarle-Hertog, van Ronald Mengerink en zijn echtgenote. Ze hebben al iets meer dan twaalf jaar een brouwerij en exporteren hun bier naar maar liefst 48 landen. “Het is leuk om de wandelaars hier te ontvangen en hen wat uitleg te kunnen geven over onze bieren en onze brouwerij”, zegt Ronald Mengerink. Hij biedt de Belle Fleur en Claire aan tijdens de wandelingen. Dochter van de Korenaar heeft een kelder met meer dan driehonderd houten vaten waarop speciale versies van de bieren liggen te rijpen.

Foodpairing

Smaakhoeve De Lochtenberg in Merksplas doet ook mee. Daar maken ze momenteel vijf kazen. De zaak opende vorig jaar nog maar en denkt nu al aan uitbreiden om de kazen ook wat langer te kunnen laten rijpen. “We zijn blij dat ze meedoen, omdat er niets beter samengaat dan bier en kaas”, lacht An Martens van 3 in de Klok. “De combinatie kaas en wijn is een fabeltje. Wanneer je kaas eet, komt er een vetlaagje op je tong. Drink je dan een slok wijn, dan blijft dat laagje zitten. Met als gevolg dat je eigenlijk na twee of drie kazen geen verfijnde smaak meer hebt. Wanneer je een stuk kaas eet en daarna een slok bier neemt, dan zorgt de CO2 ervoor dat het vetlaagje verdwijnt. Dat wil zeggen dat je zelfs na vier of vijf kazen nog altijd een perfecte smaakbeleving hebt. Dus: vergeet kaas en wijn, kaas en bier is de boodschap.”

Deelnemende horecazaken en bieren

Er zijn drie Winterse Bierwandelingen uitgezet op het wandelknooppuntennetwerk: één op grondgebied Merksplas, één in Hoogstraten en één in Baarle-Hertog-Nassau. De deelnemende horecazaken en bieren zijn in Hoogstraten Treehouse Bar De Mosten (Strandgaper en nacho’s met dip of Hop Ruiter met Treehouse sharing plate) en Bij de paters in Meersel-Dreef (Drevenier). In Merksplas gaat het om Smaakhoeve De Lochtenberg (Belle Fleur en een kaasplankje of Vageblond met een pizza boerensalami) en Sir Lancelot (Kleveretien). In Baarle-Hertog/Nassau zijn het café Het Pleintje (Zundert 10 en bordje ham/kaas), de verbruiksruimte van Dochter van de Korenaar (Claire) en De Lantaern (Schuppenboer-tripel met een huisgemaakt koninginnenhapje en salade of een groentenlasagne).

De Winterse Bierwandelingen lopen tot en met 26 april 2020, enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Vertrekken kan tussen 10.30 en 12.30 uur. Reserveren moet minstens twee dagen op voorhand én voor 15 uur bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle. Deelnemen kost 32 euro.