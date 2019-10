Diervoederbedrijf uit Baarle verliest belangrijk kwaliteitscertificaat in nasleep van gerechtelijk onderzoek Zaakvoerder Jan H. uit Poppel kwam enkele maanden geleden al in opspraak Toon Verheijen

03 oktober 2019

19u46 0 Baarle-Hertog Het zit diervoederbedrijf Fourage/Weihandel Toontje Hendriks – onderdeel van Hendriks Group – uit Baarle-Nassau niet mee. Nadat het eerder dit jaar al te maken kreeg met een gerechtelijk onderzoek én een brand, is het bedrijf nu ook een belangrijk kwaliteitscertificaat kwijt voor minstens één jaar. Zaakvoerder Jan H., die in mei nog even werd opgepakt, wilde niet reageren.

Hendriks Group aan de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau kwam eind mei van dit jaar plots in een slecht daglicht te staan. Meer dan honderd Nederlandse speurders namen toen deel aan een groots opgezette actie. Het bedrijf van Jan H. werd volledig ondersteboven gekeerd en de productie werd ook even stilgelegd. Ook de woning van Jan H. in de Esdoornlaan in het Belgische Poppel werd volledig uitgekamd. Het gerecht vermoedde dat Jan H. afvalstoffen in het veevoer zou laten verwerken die daar eigenlijk niet voor bestemd zijn. Verschillende wagens en vrachtwagens werden in beslag genomen net als grote sommen cash geld. Enkele weken later – midden juli van dit jaar – brak er een brand uit in een loods van het bedrijf. De precieze oorzaak werd toen niet achterhaald.

Vertrouwen kwijt

Na het gerechtelijk onderzoek rond de verwerken van afvalstoffen en de brand, is er nu een derde ‘tegenvaller’ voor het bedrijf. Het GMP+-certificaat – van een onafhankelijke controle-instantie - is ingetrokken voor minstens een jaar. Het bedrijf had een GMP+-certificaat voor productie, handel, op- en overslag en transport. Mogelijk is dat een gevolg van het gerechtelijk onderzoek.

Het certificaat is niet onbelangrijk. “Veel aannemers en grote bedrijven stellen het wel op prijs dat ze producten krijgen waarvan ze zeker zijn dat ze aan een bepaalde kwaliteit voldoen en dat ze veilig zijn”, klinkt het bij GMP+. “Sommige bedrijven stellen dat zelfs als voorwaarde. Veel uiteindelijke eindgebruikers stellen dat ook op prijs.”

Veiligheidscontroles

Tot het schandaal in mei losbarstte, had Hendriks Group zo’n certificaat. Het werd toen echter al tijdelijk geschorst, maar nu is het voor minstens een jaar ingetrokken. “Wij kunnen geen details prijsgeven over dit specifieke dossier”, gaat een woordvoerder van GMP+ verder. “Wij geven zo’n certificaat op basis van veiligheidscontroles, analyses en monitoring waarbij de bedrijven die zo’n certificaat willen zich aan strikte normen moeten houden. Ongeveer jaarlijks worden er audits gedaan om te kijken of aan alle voorwaarden nog is voldaan. Blijkbaar is dat bij een laatste controle niet zo geweest voor dit bedrijf.”

2004

Uw krant heeft donderdag herhaaldelijk de zaakvoerder aan de lijn proberen te krijgen, maar het bedrijf wilde uiteindelijk niet reageren toen we vertelden waarover onze vragen gingen. Hendriks Group was in 2004 ook betrokken bij een ander schandaal. Bij een inval trof de politie met antibiotica vervuilde melk aan, die bedrijf tot melkpoeder verwerkte en als grondstof voor veevoer verkocht. De melk werd stiekem geleverd door Campina België, dat de melk eigenlijk had moeten laten vernietigen. Campina kreeg hiervoor in België een boete van 110.000 euro. De onderneming uit Baarle-Nassau werd niet veroordeeld.