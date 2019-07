Deze boeken werden ‘mishandeld’ (en zijn nu te zien in een unieke expo) Toon Verheijen

25 juli 2019

20u20 0 Baarle-Hertog Een Belgische en een Nederlandse kunstenaar hebben een originele tentoonstelling in elkaar gestoken rond een uniek onderwerp. Ze verzamelden niet minder dan 550 afgeschreven boeken uit bibliotheken uit vijf Europese landen. Met de ‘mishandelde’ pagina’s uit de boeken stelden ze zelf nieuwe boeken samen.

Iedereen die al eens in de bibliotheek komt en er een boek ontleent dat al een zekere ouderdom heeft, zal het zeker herkennen. Sommige pagina’s hebben verschillende maten van ezelsoren, hier en daar zijn etens- of drankresten te bespeuren, er zitten scheuren in of achtergebleven bladlezers. Hier en daar zelfs een kribbel van een balpen of potlood of zelfs een afgescheurd hoekje. Afgeschreven boeken in de bibliotheek kregen af en te een tweede leven bij een bibliofiel, maar heel dikwijls belanden ze ook gewoon bij een bedrijf dat papier recycleert. De Turnhoutse kunstenaar Ludo de Kort en de Nederlandse Marianne de Zwarte hadden een origineel idee.

550 boeken

De twee kunstenaars verzamelden het voorbije half jaar niet minder dan 550 bibliotheekboeken uit België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. “Hoeken van pagina’s worden bruut omgevouwen en er worden aantekeningen gemaakt met potlood, balpen of stift. Ook blijven er lichaamssappen en restanten voedsel achter tussen de pagina’s. Soms zelfs plakjes kaas”, vertellen de twee kunstenaars. “In anderhalf jaar tijd hebben we meer dan 550 bibliotheekboeken verzameld, gecontroleerd op mishandelingen, voorzichtig uit elkaar gehaald én ingevoerd in een database.”

2.400 pagina’s

De twee kunstenaars hebben alles samen 2.400 mishandelde pagina’s gedocumenteerd. Van een deel hebben ze enkele nieuw ingebonden boeken gemaakt, netjes op volgorde van paginanummer. Daarnaast zijn interessante pagina’s die de boeken niet hebben gehaald, opgenomen in een aantal presentatiemappen. Ook lijmden ze enkele boeken bladzijde per bladzijde dicht met boekbinderslijm zodat er monumentale blokken ontstonden. Op de bovenkant is telkens één mishandelde pagina bevestigd.

De kunstenaars

Ludo de Kort (1966, Turnhout, België) zette pas op 37-jarige leeftijd zijn eerste stappen richting hedendaagse kunst door zich in te schrijven op het Deeltijds Kunstonderwijs in Hoogstraten. Sindsdien rondde hij er de richtingen Fotokunst en Vrije Grafiek af. Marianne de Zwarte (1972, Kapelle, Nederland) is boekbindster. Ze volgde de opleiding Boekkunst in Antwerpen aan de Academie Berchem Beeldende Kunsten. Op dit moment is ze bezig met de specialisatie binnen deze studierichting.