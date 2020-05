Deurwaarder stoot op kweektent met 60 cannabisplanten: “Allemaal voor eigen gebruik” Jef Van Nooten

29 mei 2020

14u48 0 Baarle-Hertog In de garage van de 38-jarige B.H. uit Baarle-Hertog werd een kweektent met ruim 60 cannabisplanten ontdekt. “Allemaal voor eigen gebruik”, beweert de man. Hij riskeert een gevangenisstaf van 15 maanden.

In oktober 2019 klopte een deurwaarder aan bij de woning van B.H. (38) uit Baarle-Hertog. Samen met een wijkagent die hem vergezelde, ontdekte hij in de garage een kweektent met meer dan 60 cannabisplanten. Naast de tent hing een droogrek met restanten van cannabis. “B.H. verklaarde dat hij die kweektent begin 2019 had geplaatst. Het was naar eigen zeggen de tweede teelt die ontdekt werd”, vertelt de openbare aanklager.

Alcohol

B.H. vertelde aan de rechter dat de cannabisplanten dienden voor eigen gebruik. Maar 60 planten is wel heel veel voor eigen gebruik, merkte rechter Willemijn Verhoeve op. “Zonder de cannabis zou ik naar alcohol grijpen. Daar word ik agressief van terwijl de cannabis me rustig maakt”, verklaarde B.H. tijdens het onderzoek. Intussen zou hij nog maar sporadisch gebruiken.

Voorwaarden

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 15 maanden gekoppeld aan voorwaarden. Het vonnis volgt op 26 juni.