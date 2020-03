Cultureel Centrum Baarle plaatst ruilkast: “Alles wat in de kast past, is welkom als het nog in goede staat is” Toon Verheijen

05 maart 2020

14u28 0 Baarle-Hertog In de hal van het CC Baarle staat sinds kort een ruilkast. Alles wat in de kast past en een tweede leven verdient of kan krijgen, kan er achtergelaten of meegenomen worden.

De ruilkast staat in de in gang wie het cultureel centrum binnenkomt. Het idee kwam van de Nederlandse Ilja Martens uit Baarle-Nassau. “Ik had onlangs zelf heel wat boeken thuis en had een ruilkastje voor mijn deur gezet”, vertelt Ilja. “Het had wel succes en wilde er meer mee doen, maar had zelf niet de geschikte kast. Ik stapte het cultureel centrum binnen met het idee en toen was het snel beklonken.”

Berlijn

Het idee van de ruilkast is eigenlijk zo’n tien jaar geleden ontstaan in Berlijn. Een man plaatste een open kaast naast zijn woning en zette er spullen in die hij zelf niet meer gebruikte. Iedereen mocht de spullen meenemen of er iets anders achterlaten. “Je kan alles in de kast achterlaten wat nog in goede staat is”, zegt Wim Vervoort van het CC Baarle. “Voorwaarde is wel dat het echt in de kast past. We gaan er niets voor, naast of op zetten. Voedingsmiddelen zijn ook toegestaan, in zoverre ze niet over datum zijn of de blikjes geopend. Zie je iets moois in de kast, maar heb je zelf niet niks bij? Alleen iets meenemen mag ook. In de kast liggen kaartjes waarop je een boodschap kan achterlaten voor de nieuwe eigenaar.