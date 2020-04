Containerpark Baarle-Hertog blijft gesloten Toon Verheijen

02 april 2020

16u16 0

In alle Vlaamse gemeenten gaat op 7 april het containerpark weer open onder strikte voorwaarden, maar in Baarle-Hertog zal de milieustraat gesloten blijven. “Na overleg met IOK en OVAM is beslist dat de milieustraat door de bijzondere enclavesituatie niet heropend wordt”, zegt burgemeester Frans De Bont. “De milieustraat blijft gesloten voor alle inwoners van Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. De afvalinzameling aan huis blijft wel gewoon doorgaan.”