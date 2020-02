Carnavalsstoet Baarle-Hertog verplaatst naar 29 februari: “Maar Afblaaskapellenfestival gaat door!” Toon Verheijen

23 februari 2020

10u45 1

De optochtcommissie van CV De Grenszuuekers in Baarle-Hertog heeft beslist om de optocht niet te laten plaatsvinden. De stoet wordt verplaatst naar 29 februari.

“Maar we willen tijdens de tijd die gepland stond voor de optocht wel een feestje gaan bouwen in de aula van het CC Baarle. Iedereen is van harte welkom op het Afblaaskapellen Festival tussen 13.11 en 18 uur. Daar gaan we met Prins en gevolg, De Soms Band, K’Baol, Boa Sorte en Het Grenszuukers DJ-team een feestje bouwen.”