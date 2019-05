Burgemeester Baarle-Nassau verzegelt woning na aantreffen cannabisplantage in binnenzwembad Toon Verheijen

27 mei 2019

12u36 0

De burgemeester van Baarle-Nassau heeft een woning aan de Boschovenseweg voor twee maanden laten verzegelen wegens inbreuken op de opiumwet. De politie Zeeland-West-Brabant rolde in april een cannabisplantage op in de woning. Het ging om een uiterst professionele plantage van 90 heel grote cannabisplanten. De planten werden geteeld in het voormalig binnenzwembad van de woning. De woning blijft nu verzegeld tot en met 27 juli. “We hopen dat daarmee de drugsoverlast vanuit die locatie tot het verleden behoort”, aldus burgemeester Marion De Hoon-Veelenturf. De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over deze maatregel.