Brandweerkorpsen Nassau en Hertog blijven samenwerken Toon Verheijen

15 juli 2019

10u40 0 Baarle-Hertog De Nederlandse Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningszone Taxandria hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. De twee korpsen vormen samen één internationaal korps, maar blijven wel onderdeel van hun hulpverleningszone.

Sinds 2008 werken de brandweer van Baarle-Hertog en de brandweer van Baarle-Nassau samen als een internationaal brandweerkorps. Het korps bestaat uit 22 Nederlanders en 8 Belgen, evenveel als het aantal enclaves in Baarle-Hertog/Nassau. De twee hulpverleningszones hebben nu hun handtekening gezet onder een nieuwe convenant. “We willen de unieke identiteit van het internationale brandweerkorps in Baarle koesteren”, zegt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau. “Daarom kiezen we niet voor een geheel Nederlands of een geheel Belgisch korps. We hebben in het convenant vastgelegd dat het brandweerkorps Baarle blijft bestaan uit 22 Nederlandse en 8 Belgische brandweerlieden. De Nederlandse brandweerlieden blijven in dienst bij Veiligheidsregio West- en Midden Brabant en de Belgische collega’s bij Taxandria. Het korps rukt uit met de brandweerwagens van de Veiligheidsregio op zowel het grondgebied van Nassau als van Hertog.”