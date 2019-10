Brandweer te gast bij het Kindercollege in bibliotheek Toon Verheijen

15 oktober 2019

Theek5 organiseert dit najaar opnieuw enkele ‘Kindercolleges’. Dat zijn speciale lezingen voor kinderen tussen 5 en 10 jaar waarbij een interessante spreker komt vertellen over zijn of haar beroep. Op 22 oktober gaat het over drinkwater en op 19 november komen er twee brandweermannen op bezoek in de bibliotheek. Zij komen vertellen wat ze zoals doen zoals dieren en mensen redden, branden bestrijden, hulp verlenen bij ongevallen.

Theek 5 Baarle organiseert iedere maand een Kindercollege. De Kindercolleges gaan telkens door op een dinsdag in Theek 5 Baarle. Kinderen van 5 tot 10 jaar zijn welkom van 16 tot 17 uur. Gelieve in te schrijven via www.theek5.nl.