Benieuwd naar de gesprekken van anderen op het bankje waar je zit? Scan de QR-code Jurgen Geyselings

26 juli 2020

10u16 0 Baarle-Hertog Met de podcast ‘Het Bankje’ ben je als toevallige voorbijganger getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Opendoek, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, maakte dit project op maat van elke gemeente, ook in de Kempen.

Om dit zomerse project - naar een idee van Wim Chielens - te verwezenlijken, bracht vzw Opendoek verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. Allen samen hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen.

20 bankjes

Je neemt tijdens een wandel- of fietstocht plaats op één van de 20 bankjes in Baarle. Toerisme Baarle en cultuurcentrum Baarle hebben daar een QR-code aangebracht. Die scan je met je smartphone of met je tablet en je bent meteen getuige van een origineel gesprek tussen twee mensen.

De 20 bankjes kan je vinden in Baarle-centrum, Zondereigen en Ulicoten. Zo kan je ze aantreffen aan het Bels lijntje, de kerk en het kerkhof, het vredesmonument Dodendraad, op het Sint-Annaplein, het Heemhuis Amalia van Solms, aan de Bremerpoort, in Loveren bij het huis met de twee nummers en nog diverse andere plekken.

Met de verhalen ben je getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen tussen mensen. Verhalen die zich misschien wel hebben afgespeeld op het bankje waar jij aan het luisteren bent. De podcast Het Bankje is te beluisteren tot eind van de zomer.

Kempen

In heel de Kempen doen een achttal gemeenten mee met Podcast ‘Het Bankje’ zo kan je onder meer in Balen, Geel, Olen, Herentals, Kasterlee, Oud-Turnhout en Turnhout op zoek naar leuke verhalen op een bankje in de Kempen.