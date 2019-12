Baarle pakt kernwinkelgebied aan tegen 2025 Gemeente investeert komende jaren zo’n tien miljoen euro Toon Verheijen

27 december 2019

18u43 0 Baarle-Hertog Het kleinste dorp van de Kempen investeert de volgende jaren zo’n 10 miljoen euro. Vooral het centrum van de gemeente zal een metamorfose ondergaan met onder meer de heraanleg van de Kapelstraat. Er komt ook een grote parking (samen met Baarle-Nassau) en een nieuw cultureel centrum. Daarnaast moet het masterplan voor Zondereigen ook vorm krijgen.

Een gelijke toegang voor alle inwoners tot elke dienstverlening, betaalbaar wonen zoals onder meer in het masterplan ‘Het Centrum’, instandhouden van het lokaal opvanginitiatief, een drugsbeleid op lokaal niveau en aandacht voor seniorenwerking. Dat zijn enkele speerpunten die de gemeente Baarle-Hertog vooropstelt in haar beleidsplan en doortrekt in de meerjarenplanning. Ook kinderen en jongeren krijgen de nodige aandacht met ondersteuning van de bestaande scholen en onder meer een nieuwbouw voor basisschool De Horizon in Zondereigen. Alle investeringen gebeuren zonder de belastingen te verhogen. Er komen wel twee nieuwe belastingen op brandstofverdeelslangen en vuurwerkopslag.

Kernwinkelgebied

Opvallend is ook het aantal geplande investeringen in wegenwerken die gekoppeld zijn aan het opwaarderen van het kernwinkelgebied. Zeker na de aanleg en de opening van de randweg is het zware verkeer al fel geminderd in het centrum en daarom wil de gemeente deze legislatuur werk maken van een aantrekkelijker winkelgebied. Maatregelen treffen om de leegstand terug te dringen, is er daar eentje van, maar er zullen ook in enkele centrumstraten veranderingen volgen. Zo is er één miljoen euro voorzien voor de heraanleg van de Kapelstraat (2021) en 350.000 euro voor de Molenstraat tussen de Singel en Kapelstraat (2022). Samen met Baarle-Nassau wordt er ook geïnvesteerd in een grote parking met een gedeeld kostenplaatje van ruim 500.000 euro. Die parking zal ontsloten worden via de Molenstraat en ligt dus vlakbij het centrum.

Mobiliteitsplan

Een ietwat moeilijker dossier zal de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zijn, maar ook dat is nodig om het kernwinkelgegebied aantrekkelijker te maken. “Nu de randweg er ligt, kunnen we ons centrum ook op verkeerstechnisch niveau aanpakken”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+). “We willen de kern leefbaarder maken. We gaan samen met Nassau een nieuw mobiliteitsplan opmaken. We moeten dat samen doen omdat we in Baarle nu eenmaal in een speciale situatie zitten. Bovendien kan je dat niet straat per straat bekijken, maar moet je héél de gemeente onder de loep nemen. Maatregelen in straat X hebben immers meteen gevolg ook voor straat Y en Z. We denken in elk geval aan invoeren van (vernieuwde) maximumsnelheden, enkelrichtingstraten, herbepalen van de grenzen van de bebouwde kom, duidelijke oversteekplaatsen, duidelijk aangegeven laad- en losplaatsen en meer aandacht voor de fietser en de voetganger.”

Nog wegenwerken

Daarnaast zijn er nog werken voorzien in de Pastoor Van Heerdegemstraat (280.000 euro in 2025) en Kastelein (200.000 euro in 2023). Voor de aanpak van speelpleintjes wordt in totaal 105.000 euro uitgetrokken verspreid over de hele legislatuur. Voor de realisatie van een nieuw cultureel centrum wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken. In het Heemhuis, beschermd als monument sinds 1994, wordt geïnvesteerd in onder meer nieuwe ramen en een behandeling van het opstijgend vocht.

Masterplan

Nog een opvallend project is het Masterplan Zondereigen. Daar wordt gekeken naar de omgeving rond de Sint-Rumolduskerk. “We willen daar rekening houden met het dorpskarakter, de nieuwbouw van de school De Horizon (waarvoor de gemeente ook een 200.000 euro voorziet), het gebruik van de kerk en de invulling van de oude brandweerkazerne. Voor het centrum wordt het masterplan ‘Het Centrum’ verder uitgewerkt. De gemeente werkt er samen met De Ark en het kerkbestuur om er een woonproject te realiseren.