Baarle-Nassau adviseert mondmaskers in winkels: “Gekke toestanden in Baarle vermijden” Toon Verheijen

27 juli 2020

14u23 0 Baarle-Hertog Het gemeentebestuur van het Nederlandse Baarle-Nassau roept uitbaters van handelszaken op om de klanten in winkels een mondmasker te laten dragen. Het wil daarmee bizarre toestanden in de enclavegemeente vermijden. In het Belgische Baarle-Hertog zijn mondmaskers immers sinds dit weekend verplicht, maar in Baarle lopen de landsgrenzen soms pal door winkels heen.

De coronacrisis heeft de voorbije maanden al voor bizarre toestanden gezorgd in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Denk maar aan de verschillende regels die golden rond horecabezoek bij het begin van de crisis of bij het heropenen of sluiten van handelszaken. Het was zelfs zo absurd dat Zeeman een deel van de winkel dat op Belgisch grondgebied ligt, moest afspannen met linten.

Voorkomen

De gemeente Baarle-Nassau roept alle winkels in de dorpskern van Baarle-Nassau op om het dragen van een mondkapje op te nemen in het deurbeleid. “In de Belgische winkels in Baarle is het dragen van mondkapjes sinds afgelopen weekend verplicht. De gemeente komt met dit advies vanwege de grote drukte in het enclavedorp en om onduidelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf. “Iedereen is en blijft van harte welkom in Baarle. Dat geldt niet voor het coronavirus. Door met elkaar de maatregelen op te volgen, houden we corona onder controle.”

Verschillen

Veel maatregelen in Nederland en België zijn gelijk aan elkaar. Regelmatig de handen wassen, extra voorzichtig zijn met kwetsbare mensen en anderhalve meter afstand houden zijn bekende regels aan beide zijden van de grens. Specifiek voor mondmaskers gelden op dit moment verschillende regels in beide landen.“Zeker als het druk is, lukt het niet altijd om 1,5 meter afstand te houden. Dit leidt tot vervelende situaties voor bezoekers en winkelpersoneel. Daarom luidt het advies: ‘Winkel in? Mondkapje op.’”