Baarle-Hertog start met Opvoedingspunt Toon Verheijen

25 september 2020

13u11 0 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog start op 1 oktober met een Opvoedingspunt. Iedereen kan daar terecht met vragen rond het opvoeden van kinderen en jongeren.

Het gaat dan niet alleen om ouders, maar evengoed grootouders, leerkrachten, kindeverzorgers of hulpverleners. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen bij huiswerk, op het potje gaan bij kleuters, driftbuien, pubergedrag, bijten, moeilijk eten, slecht slapen of hulp bij echtscheidingen. Het opvoedingspunt wil vooral een luisterend oor bieden en eventueel advies geven of doorverwijzen.

Els Verbreuken, medewerker van Opvoedingswinkel Hoogstraten, is contactpersoon voor het Opvoedingspunt Baarle-Hertog. Je kan een afspraak met haar maken per telefoon 0474 41 49 91 of via ons digitaal loket. De gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis van Baarle-Hertog.Deze dienstverlening is gratis, anoniem en vrijblijvend.