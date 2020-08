Baarle-Hertog krijgt géén uitzonderingspositie: “Ik kan als burgemeester de maatregelen alleen verstrengen, niet afzwakken. Maar ik blijf het zeggen: iedereen is welkom” Toon Verheijen

06 augustus 2020

19u42 0 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog blijft voorlopig gespaard van extra besmettingen met Covid-19. De voorbije zeven dagen werd er niemand van de 2.800 inwoners besmet. Burgemeester Frans De Bont (Forum+) kaartte de bizarre situatie van Baarle aan tijdens het overleg met gouverneur Berx, maar de gemeente krijgt géén uitzonderingspositie.

Ieder land heeft tijdens de coronacrisis maatregelen genomen die volgens hen het beste leken om Covid-19 te bestrijden. Dat die maatregelen erg kunnen verschillen van land tot land, is in Baarle-Hertog/Baarle-Nassau meer dan eens duidelijk geworden. Recent al helemaal met de avondklok en verplicht dragen van een mondmasker. Vooral dat laatst is bij momenten erg moeilijk in Baarle omdat er nergens in de grensstreek zo'n grillige grenslijn loopt. Baarle wordt niet voor niets een uniek enclavedorp genoemd met kleine eilandjes België in Nederland of omgekeerd, zoals u wil.

Samen

Burgemeester Frans De Bont (Forum+) hoopt echter dat Baarle-Hertog de beste leerling in de coronaklas blijft. “We blijven gevrijwaard én dat willen we zo houden, maar dat vraagt van ons allen een kordate en gezamenlijke aanpak”, zegt De Bont. “Toen de pandemie uitbrak, werd ons sociale leven stilgelegd. Winkels en horeca moesten de deuren sluiten, veel mensen werd (tijdelijk) werkloos. De lockdown moest ervoor zorgen dat onze zorginstellingen de toestroom van ernstig zieken aankonden en tegelijk de noodzakelijke medische zorgen voor anderen garanderen. En daar zijn we in geslaagd. Nadat we kortstondig mochten proeven van de versoepeling van de coronamaatregelen, is het coronavirus nu terug van nooit weggeweest. Onze nationale en provinciale overheden reageren nu weer met zeer strenge maatregelen op deze tweede coronagolf. Hoe ernstig de situatie zal worden, is nog verre van duidelijk. Maar één ding is zeker: het is in ons aller belang om vroeg in te grijpen. We beseffen dat dit zware inspanningen vraagt van onze bevolking, van onze ondernemers, van onze bezoekers en toeristen, kortom van u allemaal.”

Kordaat

“We kunnen enkel ons uiterste best doen door goed voor onszelf én voor onze geliefde familie en vrienden te zorgen. En ja, dat betekent dat we na 23 uur niet meer op café kunnen. Ja, we moeten om 23.30 uur thuis zijn. Alleen naar de winkel gaan in plaats van met vrienden gaan funshoppen. En dat allemaal met een mondmasker op. Verplicht nog wel. Want het is niet altijd mogelijk om op een veilige afstand van 1,5 meter van elkaar te houden. Omdat het te druk is op straat of in de winkel.”

Géén boetes voorlopig

Waar gemeenten als Wuustwezel, Hoogstraten en Zundert aan Nederlandse kant onlangs een gemeenschappelijke communicatie deden en oproepen om zeker niet bij elkaar op horecabezoek te gaan of te komen winkelen, doen ze in Baarle een heel andere oproep. De situatie is er anders, maar toch is de toon van de boodschap helemaal anders. “We willen toch niets liever dan dat iederéén welkom blijft in Baarle-Hertog? Dat we onze dorpsgrenzen kunnen open houden voor toeristen uit België én uit Nederland en dat onze winkels en horeca ook voor ons kunnen open blijven? We blijven de situatie daarom op de voet volgen. We zullen onze middenstand en verenigingen bijstaan met raad en daad. We blijven de vele vragen beantwoorden.”

De politie deelde in Baarle-Hertog nog geen enkele boete uit voor het niet naleven van de maatregelen zoals de mondmaskerplicht. In eerste instantie ligt onze focus op het informeren en sensibiliseren . Burgemeester Frans De Bont

Maar dat wil niet zeggen dat in Baarle de teugels gevierd worden. “We zullen onze verantwoordelijkheid nemen als we menen dat de volksgezondheid in het gedrang komt. Het algemeen belang gaat voor op het eigenbelang. De politie deelde in Baarle-Hertog nog geen enkele boete uit voor het niet naleven van de maatregelen zoals de mondmaskerplicht. In eerste instantie ligt onze focus op het informeren en sensibiliseren over de mondmaskerplicht in ons dorp. Dit neemt niet weg dat de politie zal controleren en vervolgens ook wie geen mondmasker draagt, zal beboeten. Hetzelfde geldt voor het sluitingsuur van de horeca en de avondklok.”

Iedereen welkom

Frans De Bont benadrukt ook dat iedereen welkom blijft in Baarle-Hertog. “Er is geen enkel verbod om te winkelen, te wandelen, te fietsen, op café of restaurant te gaan in ons dorp. Toerisme in Baarle-Hertog mag en is toegestaan. Iedereen mag ons dorp in én uit, zonder enige beperking. Uiteraard moet men altijd en overal de geldende maatregelen toepassen. Wie naar het buitenland op vakantie gaat, checkt toch ook welke coronamaatregelen daar gelden?”

Een uitzonderingspositie voor Baarle-Hertog is niet aan de orde. Als burgemeester kan ik de nationale en provinciale coronamaatregelen enkel verstrengen, niet afzwakken. Burgemeester Frans De Bont

“In onze enclavegemeente zijn dat de Belgische en Antwerpse maatregelen. Deze verschillen van de Nederlandse maatregelen die in Baarle-Nassau gelden. We beseffen dat bezoekers en toeristen in de war zijn. Tijdens een overleg met de gouverneur op 4 augustus heb ik onze bizarre situatie aangekaart. Een uitzonderingspositie voor Baarle-Hertog is niet aan de orde. Als burgemeester kan ik de nationale en provinciale coronamaatregelen enkel verstrengen, niet afzwakken. Een uitzonderingspositie voor Baarle-Hertog houdt echter ook een gevaar in. De drukte in ons centrum zal toenemen door verschuivingen van elders in de provincie naar ons dorp. Voor onze ondernemers kan dit een dankbare economische duw zijn, maar de opluchting zou mogelijk van korte duur zijn. Nogmaals, de volksgezondheid is prioriteit nummer één. We verkiezen daarom maatregelen die hiermee verzoenbaar zijn. We willen absoluut vermijden dat winkels en horeca opnieuw volledig de deur moeten sluiten.”

Voor onze ondernemers die hun omzet opnieuw zien teruglopen door deze situatie, zullen we ijveren voor steunmaatregelen. Burgemeester Frans De Bont

Gelijke regels

Recent deed de burgemeester van Baarle-Nassau een oproep naar de Nederlandse winkels om een mondmasker te verplichten en obstakels op de voetpaden te verwijderen zodat er altijd anderhalve meter gewaarborgd is. “Ik sluit me daarbij aan”, zegt De Bont. “Voor onze ondernemers die hun omzet opnieuw zien teruglopen door deze situatie, zullen we ijveren voor steunmaatregelen. Zowel bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid als bij de FOD Economie zullen we de bijzondere en vooral moeilijke situatie van onze enclavegemeente voorleggen en erop aandringen om onze ondernemers te ondersteunen. Als we samen keihard en als één leger optrekken, krijgen we het coronavirus klein. “