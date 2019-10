Baarle-Hertog krijgt extra Vlaams geld: “Meer groen en speelpleinen” Toon Verheijen

03 oktober 2019

12u48 0 Baarle-Hertog Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord heeft een positief gevolg voor de gemeente Baarle-Hertog. Het krijgt via Vlaanderen immers een extra investeringsbudget van 485.000 euro.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat betekent voor Baarle-Hertog 170.392 euro voor de pensioenen en 314.915 euro voor de open ruimte. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken”, verduidelijkt N-VA-schepen Erik van der Vloet.

“N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen wil samen met onze coalitiepartner bekijken waar we de Vlaamse financiering willen in investeren. Zelf dachten wij aan meer speelpleintjes en meer groen in de straten van Baarle-Hertog”, vult Philip Loots aan.

