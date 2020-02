Baarle-Hertog heeft nu ook schepen van dierenwelzijn Toon Verheijen

25 februari 2020

21u40 0 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog heeft nu ook een schepen van Dierenwelzijn. Erik Van der Vloet van N-VA neemt die functie op in zijn portefeuille.

Enkele weken geleden nodigde minister van Dierenwelzijn Ben Weyts alle schepenen van Dierenwelzijn uit in het Vlaams Parlement voor de vierde dag van de Schepen van Dierenwelzijn. Er bleven toen 62 van de 300 stoelen leeg. Deze lege stoelen symboliseerden de gemeenten zonder schepen van Dierenwelzijn. Hier was ook een plaats voorzien voor Baarle-Hertog.

Aangedrongen

Op aandringen van onze ondervoorzitter Jeroen Van den Bogaert, hebben Schepenen Philip Loots en Erik Van der Vloet dit aangekaart op het college In het college is dan ook de beslissing genomen om per direct een schepen van Dierenwelzijn aan te duiden. Dat wordt Erik Van der Vloet. “Ik ben heel tevreden dat het college onze vraag tot het aanstellen van de schepen van Dierenwelzijn heeft geluisterd” zegt een opgetogen Erik Van der Vloet. “Het is dan ook erg belangrijk en nuttig dat er één aanspreekpunt is binnen de gemeente op vlak van dierenwelzijn. We gaan dan ook bekijken hoe we deze rol binnen onze gemeente verder kunnen invullen.”