Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gestart met opmaak van groot vernieuwingsproject voor centrum Toon Verheijen

25 september 2020

12u36 0 Baarle-Hertog De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau slaan de handen in elkaar voor het opstellen van een masterplan voor het centrum van de gemeente. Nu vrachtverkeer door de aanleg van de randweg toch fors gedaald is, willen de twee gemeentebesturen aan een vernieuwd en vooral gezellig dorpscentrum werken.

Baarle-Nassau zette eerder al het licht op groen om werk te maken van het Masterplan Baarle Centrum met onder meer de Singel. Nu Baarle-Hertog ook werk maakt van het plan, kan het plan uitgebreid worden met een visie voor de Molenstraat, Kapelstraat, Klokkenstraat en de geplande parking Oost. “Met het masterplan willen we dat zowel de Belgische als de Nederlandse kant kwaliteit en gezelligheid uitstraalt”, zegt Gitte Tilburgs van de communicatiedienst van Baarle-Hertog. “We willen tegelijkertijd ook wel één Baarle zijn. We moeten ook nadenken hoe we duidelijk gaan maken waar de grenzen liggen en hoe we die gaan aanduiden. Welke materialen gaan we gebruiken? Welke sfeer willen we ? Op al die vragen moet in het masterplan een antwoord komen.”

2021

Beide gemeentebesturen willen ook de inwoners en de ondernemers betrekken bij het verhaal. In Nassau zijn er al enkele overlegmomenten geweest. In Hertog volgen die binnenkort. “Na die overlegmomenten zal bureau Wissing schetsen maken voor de beide gemeentebesturen”, zegt Gitte Tilburgs. “Eind dit jaar of begin 2021 zullen we dan met een eerste concept naar buiten komen. Daar kunnen dan nog reacties op gegeven worden. Daarna is het de bedoeling dat de gemeenten nog in de eerste helft van 2021 met een globaal masterplan naar buiten komen.”