Baarle heft nieuwe belastingen op vuurwerk én brandstof : “Twee zaken leggen extra druk op ons kleine dorpje” Toon Verheijen

27 december 2019

14u17 1 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog voert vanaf 1 januari 2020 twee nieuwe opvallende belastingreglementen in. Zo zullen pomphouders voortaan per jaar en per verdeelslang een taks van 200 euro moeten betalen voor niet-duurzame brandstof. Vuurwerkhandelaars zullen dan weer per opgeslagen kilogram pyrotechnisch sas 50 euro moeten betalen. “Belastingen zijn nooit leuk, maar deze zorgen toch voor een extra druk in onze gemeente.” Voor het eerst in het bestaan zal de gemeente ook het uniform gemeentelijk politiereglement van de zone Turnhout invoeren.

Zes vuurwerkwinkels op een zakdoek groot en vier tankstations in dezelfde straat en dat voor een dorpje met amper 2.700 inwoners. Vooral rond deze periode van het jaar zorgen de vuurwerkhandelaars voor ‘vuurwerktoerisme’. Dat zal vanaf zondag alleen nog maar erger worden wanneer de Nederlanders officieel vuurwerk mogen inslaan. De tankstations zorgen bijna elke dag voor een drukte van jewelste, want het ‘volgooien’ van de benzine/dieseltank is aan de Belgische zijde van de grens nog altijd een pak goedkoper.

Het vuurwerk- en brandstoftoerisme zorgt toch voor een extra druk op ons kleine dorpje Frans De Bont (Forum+)

Extra druk

De gemeente heeft op zich niets tegen het ‘vuurwerk- en brandstoftoerisme’, want uiteindelijk bepalen beiden een beetje het beeld in Baarle. “Maar het zorgt wel voor een extra druk”, zegt burgemeester Frans De Bont (Forum+). “Vergeet immers niet dat we maar een piepklein dorpje zijn met amper 2.700 inwoners. We moeten als gemeente ook ergens onze inkomsten halen. We kregen de kritiek dat we de ondernemers viseren, maar dat is zeker niet het geval. Zowel het vuurwerk- als brandstoftoerisme zorgt er voordat dat we soms extra maatregelen moeten nemen en dan lijkt het ons logisch dat de handelaars daar hun steentje bijdragen. Andere zelfstandigen moeten dus niet vrezen dat we nog meer belastingen gaan verhogen. Deze twee leken ons gewoon logisch.”

Concreet komt het neer op 200 euro per verdeelslang brandstof. In Baarle zijn er zo 47 wat zou neerkomen op een belastingopbrengst van 9.400 euro. Voor het vuurwerk betalen de handelaars 50 euro per jaar en per kilogram pyrotechnisch sas dat opgelegd is in de vergunning. Voor wie een vergunning heeft voor 150 kilogram komt dat dus neer op een jaarlijkse belasting van 7.500 euro.

Politiereglement

Nieuw is ook dat de gemeente Baarle-Hertog voor het eerst in het bestaan van het uniform gemeentelijk politiereglement gaat invoeren. Dat UGP is al jaren van kracht in de verschillende gemeenten van de politiezone behalve in het enclavedorp. “We zijn er altijd een beetje tegen geweest, maar nu hebben we toch beslist om het geleidelijk aan in te voeren”, zegt Frans De Bont. “Maar dat zal zeker met een héél kritische blik gebeuren. Om maar als voorbeeld te geven: het is niet omdat je in Turnhout het gras niet mag maaien op zondag dat we dat ook ineens in Zondereigen willen gaan verbieden. Maar voor andere zaken is het nu echt wel een handig middel zoals het reglement om te voorkomen dat criminele motorbendes zich in onze gemeente zouden vestigen. Of om overlastboetes te kunnen opleggen voor bepaalde zaken. We zullen het de komende maanden rustig bekijken, want het UGP is ondertussen een héél dikke boek geworden.”