100.000 keer bedankt, beste lezers uit Baarle-Hertog Toon Verheijen

31 december 2019

08u50 1 Baarle-Hertog Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u, beste lezer uit Baarle-Hertog, flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Baarle-Hertog zijn meer dan 100.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

De aanleg en vooral de opening van de randweg, was voor Baarle-Hertog toch wel een beetje een historisch dossier. Het jaar begon wel een beetje in mineur met de brand van de kerststal in Zondereigen, maar dankzij de groep vrijwilligers staat ze dit jaar toch weer mooi te blinken. En uiteraard is er ook de jaarlijkse vuurwerkverkoop die Baarle toch net dat iets specialer maakt.

Dat er een nieuwe drankenhandel werd geopend met een assortiment van 3.000 bieren, wist u als lezer overigens ook wel te bekoren. Net als een van de zomerreportages waarbij we Kempense brouwerijen een bezoek brachten en dan mag Dochter van de Korenaar niet ontbreken.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.