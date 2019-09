Zeven fietsstraten ingevoerd in Avelgem Peter Lanssens

02 september 2019

De start van het nieuwe schooljaar gaat hand in hand met een grote verbetering op het vlak van verkeersveiligheid in Avelgem. Er zijn zeven fietsstraten ingevoerd in de Scheldegemeente. Het gaat over de volgende straten: de Kasteelstraat tot aan Burchthof, de Leopoldstraat vanaf De Ronde, de Kerkstraat, de Neerstraat, de Gabriël Herpoelstraat, de Sint-Jansstraat en de Kerkhofstraat. Gemotoriseerde voertuigen mogen er maximum 30 kilometer per uur rijden en mogen er fietsers niet inhalen. Fietsers mogen in fietsstraten bij eenrichtingsverkeer de volledige breedte van de rijbaan en bij tweerichtingsverkeer de rechterzijde van de rijbaan gebruiken. Het begin en het einde van de fietsstraten worden aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.