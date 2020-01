Zes personen terecht voor twee cannabisplantages op steenworp van elkaar LSI

06 januari 2020

14u24

Vier Antwerpenaren en Nederlanders en een Bulgaars koppel riskeren 12 maanden tot 3 jaar cel voor twee cannabisplantages in Avelgem. Op een steenworp van elkaar in de Doorniksesteenweg konden beide plantages in de zomer van 2017 opgerold worden.

Op 21 augustus 2017 viel rond een leegstaand pand langs de Doorniksesteenweg een indringende cannabisgeur op. Observaties en onderzoek maakten duidelijk dat Ibrahim E. (49) uit Antwerpen en Imdat T. (35) uit Antwerpen respectievelijk de eigenaar en de huurder van het pand waren. Op een parking werden ook twee andere personen en een Bulgaars koppel gezien. Een huiszoeking leverde uiteindelijk drie ingerichte kamers met 892 plantjes op.

Nauwelijks enkele dagen later ontstond er enkele honderden meters verderop in de Doorniksesteenweg brand in een loods. Ook daar vond de politie 1.200 plantjes. Niet toevallig bleek ook dat pand eigendom van Ibrahim E. en huurde Imdat T..

E. bleek in Edegem ook nog over een loods met materiaal voor het opzetten van plantages te beschikken, één van de negen onroerende eigendommen van de man in België. “En dat terwijl hij over een arbeidsongevallenuitkering beschikt en zijn echtgenote poetshulp is”, aldus de openbare aanklager.

Een huiszoeking bij Imdat T. leverde 446 gram cannabis, prepaidkaarten en een precisieweegschaal op. De eigenaar en de huurder schoven elkaar de zwarte piet toe. T. bekende dat hij de plantages opzette en personeel zocht om die te onderhouden, maar volgens hem gebeurde alles in opdracht van Ibrahim E.. Hij vroeg de vrijspraak. Volgens E. had niet hij, maar Imdat T. de contacten met Nederlandse opdrachtgevers. De andere personen en het Bulgaarse koppel gaven toe dat ze hand- en spandiensten verrichtten. De openbare aanklager vroeg 186.000 euro opbrengst en twee voertuigen verbeurd te verklaren. Vonnis op 27 januari.