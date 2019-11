Zes maanden voorwaardelijk voor jongeman die dealde aan minderjarigen Alexander Haezebrouck

20 november 2019

21-jarige jongeman uit Avelgem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor het bezit en de verkoop van drugs. Hij verkocht ook aan minderjarigen.

De politie had info binnen gekregen dat de 21-jarige jongeman zich inliet met de verkoop van drugs en voerde een huiszoeking uit. Tijdens die huiszoeking werd 69 gram cannabis en vier gram hasj gevonden. Net zoals enkele druggerelateerde zaken zoals een precisie weegschaal. Ook in zijn gsm vond de politie tal van druggerelateerde contacten en berichtjes. Zo vroegen ze om zogezegde schellen kaas en cola’s, codetaal voor drugs. De jongeman verkocht ook onder andere aan minderjarigen. Michael V. werd eerder al in Lyon veroordeeld voor het bezit van drugs. Naast de celstraf is hij nu ook veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro met uitstel. Hij moet zich wel enkele jaren aan strenge voorwaarden houden en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem.