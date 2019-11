Yevgueni brengt uniek concert in Sint-Martinuskerk Peter Lanssens

18 november 2019

07u33 0 Avelgem Yevgueni, hun muziek wordt vaak omschreven als moderne kleinkunst, bestaat twintig jaar in 2020. De band viert dat jubileum met een bijzondere tournee langs dertig kerken in Vlaanderen, waaronder de Sint-Martinuskerk in Avelgem.

De muzikanten brengen er nooit eerder gehoorde arrangementen, telkens in een uitzonderlijk en zorgvuldig uitgelicht decor. Het concert wordt ingetogen. Zonder drums en elektrische gitaren, maar wel met cello, viool en akoestische gitaren. Het concert van Yevgueni in de Sint-Martinuskerk in het centrum van de Scheldegemeente Avelgem is op vrijdag 20 december om 20.15 uur. Tickets kosten 22 euro. Er zijn 390 plaatsen. Wie er wil bij zijn, treuzel niet te lang. Want de verkoop van de tickets gaat vlot. Info: www.avelgem.be/webshop.