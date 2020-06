Wordt er te snel gereden in je straat? Dan plaats je toch gewoon een zelfgemaakte flitspaal? Joyce Mesdag

29 juni 2020

17u34 0 Avelgem Wat doe je als je vindt dat er te snel wordt gereden in je straat? Zelf een flitspaal ineen knutselen… In de Moenstraat in Bossuit staat er sinds enkele dagen eentje, en die ziet er net echt uit. Zo echt, dat automobilisten er zich op slag netjes aan de snelheidslimiet houden.

“Maar de flitspaal is wel degelijk nep”, zegt burgemeester Lut Deseyn. “Ze kan er eventjes blijven staan, maar uiteindelijk gaan we ze wel moeten weghalen. Ze staat op openbaar domein, en mag daar niet blijven staan.” Er wordt wel degelijk te snel gereden op die plek, bevestigt Deseyn. “Maar we zouden de voorkeur geven aan enkele locaties langs gewestwegen om er flitspalen te zetten. Het nadeel is echter dat de gemeente vandaag de kosten moet dragen van de flitspaal, terwijl de opbrengsten voor het gewest zijn. Dat maakt flitspalen een kostelijke investering voor de gemeente.”

Wie de handige harry is die de flitspaal ineen knutselde en daar plaatste, dat is nog niet duidelijk. “Geen idee van wie ze is, maar ik ben heel blij dat ze er staat”, klinkt het bij een buurtbewoner. “Normaal wordt hier veel te snel gereden, maar sinds die flitspaal er staat, wordt veel trager gereden. Van mij mag ze blijven.”